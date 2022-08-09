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Німеччина змінює правила перебування для українців

Андрій Котенський

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Федеральна рада Німеччини змінила правила перебування на території країни громадян України, які втікають від війни. Нові правила вступлять у дію із 1 вересня 2022 року.

Згідно опублікованого документу, усі українці мають право на в’їзд до Німеччини без винятків до 31 серпня.

Проте із 1 вересня для громадян України розпочинається облік часу перебування у країні. Враховуватимуться всі дні перебування, починаючи з 24 лютого.

Якщо до 31 серпня ви вже використали 90 днів німецького безвізу, потрібно до 1 вересня подати заяву на тимчасовий захист, або виїхати з Німеччини на 90 днів.

При цьому українці, які прибудуть на територію Німеччини після 1 вересня 2022 року, також матимуть змогу легально перебувати в країні протягом 90 днів без необхідності подавати заяву на реєстрацію статусу тимчасового захисту.

У Німеччині обіцяють, що реєстрація тимчасового захисту для громадян України буде відкрито протягом усього часу війни.

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