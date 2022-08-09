Львівського забудовника зобов’язали знести зайвий поверх в офісному центрі

Підприємця, який звів торгово-офісний центр на вул. Промисловій, суд зобов’язав демонтувати третій поверх, збудований незаконно. Про це повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач на своїй сторінці у Facebook.

Йдеться про торгово-офісний центр на вул. Промисловій, 60, що на Підзамчі. Ще у 2016 році підприємець Сергій Васина, який орендує тут у міста землю, отримав містобудівні умови та обмеження на будівництво поверхової будівлі, проте згодом вирішив самовільно звести ще й третій поверх.

«На Промисловій, 60 так захопилися будівництвом, що виріс зайвий поверх. Це зафіксувала під час перевірки міська інспекція ДАБК. Вперше це сталося в травні 2017 року. Далі були штрафи для замовника і генпідрядника, відтак знову перевірки і фіксація порушень – незаконний третій поверх так і не знесли, будову до законного стану не привели», – написав Любомир Зубач.

Лише торік на забудовника подали в суд. І тепер 25 липня Львівський окружний адміністративний суд постановив демонтувати незаконно зведений третій поверх на об’єкті. Цим має зайнятись виконавча служба, а бізнесмен зобов’язаний компенсувати кошти, витрачені на роботи.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Сергій Васина родом із Соснівки, є ФОПом, який займається гуртовою торгівлею.

Також він є власником ТОВ «Васина груп», що зареєстроване саме на вул. Промисловій, 60 у Львові. Фірма торгує кавою, чаєм, какао та іншими прянощами.

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Фото: Любомир Зубач