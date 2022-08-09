Агія Загребельська: «Де українські санкції проти росіян? Чи нам здається, що всі навколо тупі?»

Юрист, колишня держуповноважена Антимонопольного комітету України Агія Загребельська про незадовільний процес накладання санкцій на одіозних росіян, які вже давно у санкційному списку цивілізованого світу:

«Миколаївський глиноземний завод – одне з найбільших в Європі підприємств кольорової металургії. Досі належить російському олігарху Дерипасці. Ocean Plaza – один з найбільших ТРЦ Києва. Належить повʼязаній з російським олігархом Ротенбергом компанії. 11 серпня планує відновити роботу. «Мармелад» – ще один ТРЦ в Києві, співвласниками якого є голова газпрому Міллєр, «банкір путіна» Ковальчук та член держдуми Фокін. Продовжує працювати.

Таких прикладів навіть не десятки – сотні.

Минуло більше двох місяців з моменту ухвалення закону, який дозволяє владі конфіскувати майно рускіх.

За цей час державні органи не подали ЖОДНОЇ заяви до суду про стягнення таких активів. ЖОДНОЇ.

Про це повідомив керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, проте і з санкціями у нас не краща ситуація:

з 940 фізичних осіб РФ, санкціонованих в США, в Україні НЕ під санкціями – 620

з 938 юридичних осіб, санкціонованих в США, в Україні НЕ під санкціями – 680

Але днями, о велика перемога, РНБО планує заборонити росіянам брати участь в тендерах в Україні, користуватися надрами та виводити з України гроші. Шостий місяць війни!

І парламент думає про те, щоб створити новий орган для санкцій при РНБО – Бюро санкцій.

Такими темпами десь років через надцять, можливо, українська санкційна політика проти росіян дожене США, Велику Британію та ЄС, і то не факт.

Яскравий приклад таких везунчиків «Альфа банк» (кінцеві власники якого підсанкційні росіяни – ред.), на який наклали санкції ЄС, США, Велика Британія, Канада, Японія, Швейцарія, Австралія, Нова Зеландія, але зміг уникнути якимось дивом лихої санкційної в Україні… А таких сотні.

WTF? Це злочин чи помилка? Хто буде нести за це відповідальність? І хіба нам треба обов’язково дочекатися доки якийсь конгресмен напише про це Байдену, або NYT на першій сторінці, щоб потім вчергове «обтікати» та псувати відносини зі всім світом?

І взагалі, хіба це не нам треба? Хіба рашисти не наших людей вбивають? Хіба не ми хейтимо європейців, японців, американців, хто досі зберігає господарські відносини з росіянами? Хіба не радник Зеленського погрожує Вол-стріт санкціями, якщо вони продовжуватимуть відносини з російськими банками?

Чи нам здається, що всі навколо тупі та німі? Не знають, не розуміють, не скажуть? Розчарую. Це не так. І чим далі, тим більше нам буде прилітати.

Тільки не за пересічних українців та ЗСУ, бо ми 24/7 жертвуємо всім заради перемоги

А за тих, хто отримує зарплату з коштів платників податків всього світу і ні хрена не робить, тримаючись зубами за крісло та не дивлячись в бік тих, хто може похитнути їх кар’єру»

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