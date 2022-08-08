Засудили росіянина, який поцілив з танка у багатоповерхівку

10 років позбавлення волі та стягнення процесуальних витрат у сумі 26 600 гривень – такий вирок 8 серпня виніс Деснянський районний суд російському танкісту Михайлу Кулікову, який у лютому поцілив у багатоповерхівку на околиці Чернігова. Про це повідомляє Суспільне.

Російських танкістів Кулікова та Щьоткіна взяли в полон українські військові ще 26 лютого на околиці Чернігова. У підозрі йдеться про те, що перед цим Щьоткін їхав на танку вулицею Кільцевою у Чернігові у напрямку Олександрівки. Він віддав наказ Кулікову розвернути башту танку та вистрілити по житловому багатоповерховому будинку.

Цей наказ Куліков виконав. Пострілом з танку він влучив у квартиру на десятому поверсі. Снаряд знищив вітражне вікно у кімнаті, вікно у кухні, балкон, пошкодив перекриття підлоги, стелі балкона та кухні, міжкімнатну перегородку, а також газовий котел та радіатори опалення.

Підозрюваний просив пробачення в українців у залі суду.

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