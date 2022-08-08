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У Полтаві врятували півторарічну дитину, яка впала в каналізацію

Наталя Дуляба

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Рятувальники Роман Лук’янець і Олександр Носенко визволили півторарічну дівчинку, яка впала у каналізацію в Полтаві. Про це йдеться на сторінці ДСНС України у Facebook.

Випадок стався у неділю, 7 серпня. Деталей про те, як саме дитина провалилась у каналізаційний колектор і чи був на поверхні люк, наразі немає.

Відомо, що прохожі, які стали очевидцями, опустили у двометрову яму держак від лопати, за який дівчинка трималася своїми крихітними ручками, аж поки не прибули рятувальники.

Дитину негайно госпіталізували у реанімацію, але вже незабаром її перевели у звичайну палату. З’ясувалось, що півторарічну дівчинку звати Арина.

Надзвичайники Роман Лук’янець і Олександр Носенко, які витягнули її з каналізації, прийшли провідати малечу у лікарні.

«Найдивовижніше, що дитя упізнало своїх рятувальників та радо пішло на ручки. Ми думаємо, що 7 серпня віднині буде другим днем народження Арини, на який кожного разу будуть кликати і її новоспечених хрещених батьків», – кажуть у ДСНС.

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