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В «Л/ДНР» розпочалася нова хвиля примусової мобілізації, – розвідка

Ольга Денисяка

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Для комплектування підрозділів мобілізаційного резерву з 1 серпня цього року на території ОРДЛО розпочалась нова хвиля примусової мобілізації. Відбирають осіб, у непридатних для проходження служби та тих, які мали «відстрочку». Про це йдеться у Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.

Так, у складі структурних мотострілецьких підрозділів 2 армійського корпусу (Луганськ) російських окупаційних військ проводиться формування нових та відновлення боєздатності наявних мотострілецьких батальйонів. У Луганську за 40 хвилин на ринку забрали два автобуси чоловіків, більшість із яких вантажники. В Алчевську чоловіків забирали посеред вулиць. Населення обурене, чоловіки переховуються.

«Тотальна примусова мобілізація триває в багатьох населених пунктах. Наприклад, на вулицях міста Хрустальний збільшилась кількість патрулів, які без пояснень забирають осіб чоловічої статі у військкомат. Продовжуються облави по підприємствах і комерційних установах, де працюють чоловіки, придатні до військової служби», – йдеться в повідомленні.

Водночас поширюється невдоволеність серед вже мобілізованих чоловіків ОРДЛО жахливим ставленням командування в окупаційній армії до місцевого особового складу. Зокрема поширюється інформація, що росіянам видають сучасні бронежилети й каски, а місцевим амуніцію зразка 1941 – 1945 років.

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