Українка стала чемпіонкою світу в каное-одиночці на дистанції 500 м

Українка Людмила Лузан стала чемпіонкою світу в каное-одиночці на дистанції 500 метрів. Для спортсменки це є друге «золото» на чемпіонаті світу у Канаді, повідомляє Укрінформ.
У канадському місті Галіфакс триває чемпіонат світу з веслування на байдарках та каное. Українка Людмила Лузан стала чемпіонкою в каное-одиночці на дистанції 500 метрів.
Лузан подолала дистанцію за 2.22,34 с. Вона випередила канадку Софію Дженсен на 0,87 с
Як повідомлялося, вчора Лузан стала чемпіонкою світу в каное-одиночці на дистанції 1000 м.
Додамо у скарбничці збірної України вже 4 медалі на ЧС-2022: 2 «золота», «срібло» та «бронза».
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Ольга Денисяка