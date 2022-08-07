Українка стала чемпіонкою світу в каное-одиночці на дистанції 500 м

Українка Людмила Лузан стала чемпіонкою світу в каное-одиночці на дистанції 500 метрів. Для спортсменки це є друге «золото» на чемпіонаті світу у Канаді, повідомляє Укрінформ.

У канадському місті Галіфакс триває чемпіонат світу з веслування на байдарках та каное. Українка Людмила Лузан стала чемпіонкою в каное-одиночці на дистанції 500 метрів.

Лузан подолала дистанцію за 2.22,34 с. Вона випередила канадку Софію Дженсен на 0,87 с

Як повідомлялося, вчора Лузан стала чемпіонкою світу в каное-одиночці на дистанції 1000 м.

Додамо у скарбничці збірної України вже 4 медалі на ЧС-2022: 2 «золота», «срібло» та «бронза».

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