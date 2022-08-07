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Російські війська поранили 703 українських дітей

Ольга Денисяка

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Щонайменше 1064 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Про це йдеться у Facebook Офісу Генерального прокурора.

Станом на ранок 7 серпня офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 361. Зросла кількість поранених – понад 703. Всі дані ще встановлюються.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 371, Харківській – 197, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 59, Херсонській – 55, Запорізькій – 40.

5 серпня внаслідок обстрілу Березнегуватського району Миколаївської області отримала поранення 17-річна дівчина.

Своїми щоденними бомбардуваннями та обстрілами збройні сили рф пошкодили 2211 закладів освіти. З них 230 зруйновано повністю.

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