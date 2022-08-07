росія втратила на війні в Україні 42,2 тисячі військових

На війні проти України росія вже втратила понад 42 тисячі своїх військових, 750 безпілотників, більше 4000 бойових броньованих машин і 1805 танків. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
Із 24 лютого до ранку 7 серпня втрати росії на війні проти України становлять:
- особового складу 42200 (+300) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1805 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4055 (+4) од,
- артилерійських систем – 958 (+3) од,
- РСЗВ – 260 (+0) од,
- засоби ППО – 132 (+5) од,
- літаків – 223 (+0) од,
- гелікоптерів – 191 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 750 (+6),
- крилаті ракети – 182 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2978 (+8) од
- спеціальна техніка – 86 (+1).
Найбільших втрат вчора противник зазнав на Донецькому напрямку. Остаточні дані встановлюються.
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Ольга Денисяка