росія втратила на війні в Україні 42,2 тисячі військових

На війні проти України росія вже втратила понад 42 тисячі своїх військових, 750 безпілотників, більше 4000 бойових броньованих машин і 1805 танків. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 7 серпня втрати росії на війні проти України становлять:

особового складу 42200 (+300) осіб ліквідовано

танків ‒ 1805 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 4055 (+4) од,

артилерійських систем – 958 (+3) од,

РСЗВ – 260 (+0) од,

засоби ППО – 132 (+5) од,

літаків – 223 (+0) од,

гелікоптерів – 191 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 750 (+6),

крилаті ракети – 182 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2978 (+8) од

спеціальна техніка – 86 (+1).

Найбільших втрат вчора противник зазнав на Донецькому напрямку. Остаточні дані встановлюються.

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