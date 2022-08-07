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росія втратила на війні в Україні 42,2 тисячі військових

Ольга Денисяка

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На війні проти України росія вже втратила понад 42 тисячі своїх військових, 750 безпілотників, більше 4000 бойових броньованих машин і 1805 танків. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 7 серпня втрати росії на війні проти України становлять:

  • особового складу 42200 (+300) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1805 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4055 (+4) од,
  • артилерійських систем – 958 (+3) од,
  • РСЗВ – 260 (+0) од,
  • засоби ППО – 132 (+5) од,
  • літаків – 223 (+0) од,
  • гелікоптерів – 191 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 750 (+6),
  • крилаті ракети – 182 (+0),
  • кораблі /катери – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2978 (+8) од
  • спеціальна техніка – 86 (+1).

Найбільших втрат вчора противник зазнав на Донецькому напрямку. Остаточні дані встановлюються.

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