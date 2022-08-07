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Повітряні сили назвали, які літаки потрібні для деокупації

Ольга Денисяка

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Україна передусім потребує багатоцільових винищувачів, які в тандемі з далекобійною артилерією, яку поставляють міжнародні партнери, допоможуть в деокупації загарбаних росією територій. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 7 серпня, передає Українська правда.

«Скажу просто: нам літаки треба вже зараз і сьогодні. Нам потрібно закрити українське небо. Яке ми сьогодні, зрештою, і тримаємо: вже третій місяць російська авіація не залітає (на контрольовану територію -ред.). Втім нам потрібно деокупувати наші території і контролювати весь повітряний простір нашої держави», – заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Тому він наголосив, що багатоцільові винищувачі є дійсно тією зброєю, яка би могла суттєво допомогти в деокупації наших територій: як в роботі по повітряних цілях, так і по наземних. Для того, щоб разом із зразками західної артилерії, яку вже поставили наші партнери, знищити російські засоби протиповітряної оборони.

«Маючи на озброєнні під крилами літаків такі ракети, як протирадіолокаційні, ми б могли потроху знищувати їхнє ППО, і вже далі допомогти авіаційною пітримкою в просуванні наших військ та звільненні наших територій», –додав Юрій Ігнат.

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