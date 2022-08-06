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Зеленський заснував нову державну відзнаку

Наталя Дуляба

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Президент Володимир Зеленський заснував нову державну відзнаку «За оборону України». Про це йдеться у відповідному указі №559 від 5 серпня.

Нагородою «За оборону України» можуть відзначити бійців ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Територіальної оборони, в тому числі й добровольців, спецслужб і правоохоронних органів, які брали безпосередню участь в обороні України, захисту безпеки населення та інтересів держави під час повномасштабного вторгнення росії.

Крім того, відзнаку можна присудити й представникам усіх органів влади, підприємств, установ та організацій, які здійснили значний внесок в оборону України та виявили самовідданість.

Новостворену відзнаку можуть надати громадянам України, іноземцям та особам без громадянства. Нагородження можливе посмертно.

Рішення про вручення відзнаки «За оборону України» приймає президент України, видаючи відповідний указ.

Сама нагорода – це медаль у формі круга, виготовлена зі сплавів міді.

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