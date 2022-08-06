рашисти ведуть наступ на Бахмут

На 164 добу війни в Україні не вщухають битви на Донбасі. російські окупаційні війська намагаються наступати на Бахмут, там зараз тривають бої. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, опублікованому 6 серпня.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація особливих змін не зазнала. Ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Гай та Михальчина Слобода Чернігівської області, а також Нова Гута Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник вів оборонні бойові дії, аби утримати зайняті рубежі та не допустити наступ ЗСУ. Проводив дистанційне мінування місцевості.

На Харківському напрямку агресор обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Прудянки, Слатиного, Питомника, Петрівки, Коробочкиного, Мосьпанового та Замулівки. Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова та Леб’яжого.

Вів повітряну розвідку безпілотниками в районах населених пунктів Лісне, Питомник, Рясне, Протопопівка, Пришиб та Норцівка.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження із артилерії різних типів неподалік Мазанівки, Краснопілля, Сулигівки, Карнаухівки та Вірнопілля.

На Донецькому напрямку російські війська ведуть наступальну операцію, основні зусилля зосереджують на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Застосовують штурмову та армійську авіацію.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Спірного та Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку загарбники із танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали райони населених пунктів Бахмутське, Торецьк, Білогорівка, Краснополівка, Північне та Вершина. Завдали авіаударів поблизу Зайцевого, Соледара, Бахмута та Берестового.

Ворог вів наступальні бої у напрямках Яковлівка – Вершина та Кодема – Зайцеве, успіху не мав, відійшов. Веде наступ у напрямку на Бахмут, тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії неподалік Нью-Йорка, Первомайського, Водяного та Опитного. Завдав авіаційних ударів біля Новоградського, Павлівки та Пречистівки. Вів наступ в напрямку Лозове – Невельське, успіху не мав, відійшов. Проводив перегруповання.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано ворожі обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Шевченко, Новоданилівка, Вільне Поле, Бурлацьке, Зелене Поле, Зелений Гай, Червоне, Степове та Времівка. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Мар’їнки, Малих Щербаків, Новоандріївки, Новосілки та Темирівки.

На Південнобузькому напрямку противник веде оборонну операцію. Основні зусилля кидає на утримання зайнятих районів та завдання максимальних втрат підрозділам Сил оборони.

Агресор здійснював обстріли із танків та різних типів артилерії в районах населених пунктів Лимани, Прибузьке, Таврійське, Луч, Мирне, Партизанське, Благодатне, Широке, Киселівка, Квітневе, Кавказ, Біла Криниця, Білогірка, Добрянка, Осокорівка та Миколаївка. Завдав авіаційних ударів в районі Андріївки, а також балки Хуторської та урочища Плотницького.

Розвідка ворожими безпілотниками велась неподалік Білої Криниці, Нижніх Сірогозів, Лозового та Андріївки.

В акваторії Чорного моря корабельне угруповання противника продовжує виконувати визначені завдання. Зберігається загроза ракетних ударів по всій території України. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.

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