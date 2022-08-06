На Донеччині рашисти обстріляли 5-поверхівку

У ніч на суботу, 6 серпня, російські окупаційні війська вдарили по житловому 5-поверховому будинку у місті Костянтинівка Донецької області. Обійшлося без жертв. Про це йдеться на сторінці ДСНС України у Facebook.

Ворожий обстріл Костянтинівки, що недалеко від Бахмута, був після півночі. Окупанти влучили у житлову 5-поверхівку, внаслідок чого в одному з під’їздів обвалилось перекриття з другого по п’ятий поверхи. Пожежі не було.

На місце негайно прибули надзвичайники, які приступили розбирати завали. Станом на 03:00 год. ночі вони деблокували двох людей, а також врятували ще п’ятьох осіб, які були заблоковані у квартирах.

Про стан врятованих мешканців нічого не кажуть. Також відомо, що загиблих внаслідок рашистського удару по цьому житловому будинку немає.

Як додають у Донецькій обласній прокуратурі, російські війська обстріляли Костянтинівку із модифікованого зенітно-ракетного комплексу С-300.

Одна із врятованих, 54-річна жінка, дістала струс мозку та забої.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) ККУ.

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Фото: ДСНС, прокуратура