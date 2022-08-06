Ганна Маляр: «Коментарі деяких «військових» експертів потрібно заносити у список гріхів»

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр про те, чому обов’язково слід дотримуватись правил інформаційної безпеки під час війни, і як деякі експерти, які нехтують ними, шкодять ЗСУ:

«Коментарі «військових експертів» про дії ЗСУ в момент активної фази війни вже час заносити у список одинадцятим гріхом.

Поважний журналіст і не менш поважний колишній високопоставлений військовий ведуть в ефірі розмову про те, як треба інформаційно обдурювати ворога. І при цьому наводять конкретні приклади реальних заяв.

Приміром, якщо подана інформація про плановий удар ЗСУ по такому-то об’єкту, і при цьому називають реальний об’єкт, то, на їхню експертну думку, удару варто очікувати десь на іншому об’єкті. І ця інформація, вони вважають, спрямована на те, щоб ворог зосередив сили на хибному об’єкті.

Співрозмовники демонструють, як вони чудово обізнані у тому, що інформація про контрнаступ ЗСУ на певному напрямку (і називають напрямок), на їхню думку, є інформаційною стратегією. І намагаються обговорити, наскільки така стратегія виправдана.

Це є прикладом прямої шкоди роботі Збройних Сил України. По-друге, це підриває довіру до заяв військово-політичного керівництва країни. Підрив такої довіри під час війни ослаблює процес консолідації суспільства заради перемоги.

Хто зараз від цього виграв? Ворог».

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