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8-річний хлопчик співами зібрав на ЗСУ 64 тисячі гривень

Наталя Дуляба

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8-річний Сергійко з Чернігова, співаючи просто неба, зібрав 64 тисячі гривень і передав їх на потреби української армії. Про це йдеться на сторінці Благодійного фонду Сергія Притули у Facebook.

Хлопчик розповідає, що вирішив допомогти українським військовим, тож почав співати на вулиці. У його репертуарі були й легендарна «Ой у лузі червона калина», пісня «Дім» гурту Kalush, «Добрий ранок, Україно» гурту Нумер 482.

Своїми співами Сергійко заробив 64 тисячі гривень. Усіх їх він віддав Фонду Сергія Притули. В організації кажуть, що це є найбільша дитяча офлайн-пожертва.

«Гроші Сергійко приніс до штабу і вирішив разом з нашим Сергієм Притулою, що вони підуть на ремонт затрофеєного російського танка, який тепер нищитиме окупантів. Уся наша команда просто в соплях і сльозах від цього молодого козака», – додають благодійники.

Нагадаємо, раніше 10-річна шахістка передала Фонду Сергія Притули 21 тисячу гривень. Їх вона зібрала з партнерів, які їй програли.

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