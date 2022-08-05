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В Україні кількість поранених росіянами дітей сягнула 700 осіб

Анастасія Диняк

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Станом на ранок п’ятниці, 5 серпня, російські військові вбили 359 дітей в Україні, ще щонайменше 700 зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 371, Харківській – 195, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївський – 57, Херсонській – 54, Запорізькій – 40.

4 серпня внаслідок російського обстрілу зупинок громадського транспорту в центрі Торецька на Донеччині поранення отримали троє дітей віком від 8 до 15 років.

Окрім того, стало відомо про загибель 14-річного хлопчика внаслідок обстрілів Маріуполя на початку збройної агресії РФ.

За даними правоохоронців, щонайменше 2 188 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 221 з них зруйнований повністю.

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