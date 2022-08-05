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Україна не підтримала відсторонення російських і білоруських спортсменів зі спорту

Андрій Котенський

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Україна не підписала спільну заяву міністрів спорту країн-партнерів щодо відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань, а також з керівних органів міжнародних спортивних організацій. Про це повідомила чемпіонка світу, бронзова призерка Олімпійських ігор, членкиня Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту Ольга Саладуха на своїй сторінці у Facebook.

Декларацію про усунення росіян та білорусів підписало 35 країн, але не Україна.

«У ЗМІ з’явилися списки підписантів спільної декларації країн Європи та світу, які закликали усунути усіх росіян та білорусів з керівних органів міжнародних спортивних організацій та призупини членство рф та Білорусі в міжнародних федераціях. Декларацію підписали 35-ть країн, з них 25-ть держав Євросоюзу, Великобританія, Норвегія США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія та інші. Але НЕ Україна? Підпису міністра молоді і спорту під цим документом немає», – повідомила Ольга Саладуха.

Чемпіонка зазначає, що з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну спортсмени кричали, аби всіх росіян та білорусів відсторонили від спорту, за те, що рашисти в Україні вбивають мирне населення і в тому числі й українських спортсменів.

«Це при тому, що ми – спортсмени – з першого дня після вторгнення просто кричали про необхідність таких рішучих кроків. Це при тому, що тисячі спортсменів сьогодні захищають Україну від агресора і гинуть на фронті та в тилу. Це при тому, що росіяни шаленими темпами руйнують нашу спортивну інфраструктуру. Що ще повинно статися, аби профільний міністр доєднав свій голос до цілком справедливої вимоги – ізолювати спорт росії та Білорусі?», – дивується Ольга Саладуха.

Водночас Міністерство запевняє, що не підписало документ про відсторонення росіян та білорусів, бо він допускає для спортсменів із російськими паспортами можливість брати участь у міжнародних змаганнях у так-званому нейтральному статусі. Про це повідомив Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт на своїй сторінці у Facebook.

«Позиція України є, була і залишається незмінною: у спорті не має бути росіян і білорусів взагалі. Спільна заява міністрів спорту допускає участь спортсменів з рф та рб у нейтральному статусі. Україна зі свого боку виступає категорично проти дозволу цим спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі, включаючи нейтральний. Це наша ключова вимога, якою ми не готові і не будемо поступатися», – запевняє Вадим Гутцайт.

Він переконаний, що переважна більшість положень заяви, де немає підпису України, вже реалізована, бо майже у всіх видах спорту росіян та білорусів не допускають до змагань, їх виключають з міжнародних федерацій, їм заборонено проводити міжнародні турніри і Україна хоче більшого – повного санкційного бану росіян та білорусів.

«Приєднатися до спільної заяви в нинішній редакції означатиме для нас поступитися принципами та пом’якшити свої вимоги щодо відповідальності країни-терориста та її сателіта. Україна цього не робитиме. Позицію не підтримувати заяву у редакції, яка передбачає таку «нейтральність», Мінмолодьспорту виробило спільно з Міністерством закордонних справ України та поінформувало про це партнерів напередодні Саміту міністрів спорту держав-партнерів… Я особисто озвучив цю позицію під час Саміту», – повідомив Вадим Гутцайт.

Як відомо міністри спорту 35 країн засудили повномаштабне вторгнення росії в Україну і повторно піддтримали відсторонення росію і білорусію від змагань, а такоє її представників із міжнародних спортивних організацій.

Про що йдеться у підписаному документі:

  • Національні керівні органи росії та білорусі повинні бути відсторонені від міжнародних спортивних федерацій.
  • Особи, тісно пов’язані з росією та білорусією, повинні бути усунені з посад впливу на міжнародні спортивні федерації, такі як правління та організаційні комітети.
  • У випадках, коли національні та міжнародні спортивні організації та інші організатори заходів вирішують дозволити спортсменам з росії та білорусі брати участь у спортивних заходах, вони не мають представляють російську чи білоруську держави. Для таких спортсменів має бути заборонено використання офіційних державних російських і білоруських прапорів, гербів і гімнів.

Свої підписи під заявою поставили міністерства: Австралії, Австрії, Бельгії, Канади, Хорватії, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ісландії, Ірландії, Італії, Японії, Кореї, Латвії, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Словаччини, Іспанії, Швеції, Великої Британії та США.

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