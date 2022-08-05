путін проситиме Ердогана обійти санкції Заходу, – ЗМІ

На переговорах у Сочі 5 серпня президент росії владімір путін проситиме турецького візаві Реджепа Таїпа Ердогана допомогти обійти санкції Заходу в енергетичному й фінансовому секторах. Про це пише Європейська правда з посиланням на The Washington Post і перехоплення української розвідки.

Згідно з перехопленням, росія попросила Туреччину дозволити їй купувати частки в турецьких нафтопереробних заводах, нафтових терміналах і резервуарах – це може дозволити москві приховати походження нафти після набуття чинності нафтовим ембарго ЄС.

росія також вимагає, щоб кілька державних турецьких банків відкрили кореспондентські рахунки для найбільших російських банків і щоб російським промисловим виробникам було дозволено працювати поза меж вільних економічних зон у Туреччині.

В обмін на пропозиції путін нібито запропонує Ердогану згоду на військову операцію проти курдів на півночі Сирії, яка раніше викликала роздратування москви через підтримку нею Башара Асада.

Як зазначає The Washington Post, підтверджень того, що Анкара готова прийняти пропозиції кремля, немає. Джерела видання з турецького й західного боків не підтвердили та не спростували автентичність перехоплення.

Високопоставлений турецький чиновник на умовах анонімності запевнив, що країна залишається «відданою незалежності та суверенітету України», але нагадав, що Туреччина «в принципі… приєднується лише до санкцій, які запроваджує ООН».

Водночас дані західної розвідки, які є в розпорядженні The Washington Post, свідчать, що російські чиновники «їздять світом, намагаючись знайти нових партнерів». Одним із таких партнерів розглядається Туреччина.

Газета з посиланням на обізнаних співрозмовників додає, що Туреччина вже надає певну допомогу росії в оминанні західного санкційного режиму. Так, через турецьку територію йдуть поставки для роздрібної торгівлі в рф.

Крім того, як раніше повідомляв Bloomberg, деякі авіакомпанії з росії розглядають можливість переведення свого бізнесу в Туреччину, щоб уникнути санкцій, які забороняють їм лізинг та обслуговування й ремонт літаків.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Getty Images