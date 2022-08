MELOVIN запрошує на благодійний концерт у Львові

У суботу, 13 серпня, у Львові відбудеться благодійний концерт MELOVIN. Кошти з концертів підуть на закупівлю амуніції для ЗСУ, повідомили організатори.

На концерті звучатимуть улюблені «Вітрила», «Under The Ladder», «Ти», «І кров кипить», «Не зволікай», «Dance With The Devil», «Hooligan» «Wonder» та інші хіти.

«MELOVIN – найепатажніша персона українського шоу-бізнесу. Його щирість та сміливість вражають кожного. Один з тих артистів, чий виступ – це завжди шоу!», – запрошують організатори.

З початку повномасштабної війни артист вже зібрав близько 2 мільйонів гривень на ЗСУ і на цьому не зупиняється, продовжує допомагати нашій армії.

Концерт відбудеться у клубі MALEVICH. Початок о 18:00 год.

