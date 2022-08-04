рф перекидає війська до Сумської та Чернігівської областей, щоб відволікти ЗСУ, – СтратКом

російське командування перекидає до брянської та курської областей підрозділи, які можуть взяти участь у відволікаючих маневрах на Сумському та Чернігівському напрямах. Про це йдеться в Телеграмі СтратКому ЗСУ.

Так, на станціях Клімово та Суземка Брянської області прибули ешелони з танками Т-80, також танки прибувають на станції Суджу та Льгов-київський курської області.

У СтратКомі наголошують, що кількість сил і засобів російських окупаційних військ біля кордону з Сумською та Чернігівською областю недостатньо для відкриття, скажімо так, другого фронту. Але цей склад може бути перекинутий з метою активізації дії на кордоні, щоб відволікти увагу ЗСУ.

«На сьогоднішній день РОВ не можуть відкривати другий фронт, де-небудь, недостатньо ресурсів, але постійною демонстрацією загрози наступу можуть сковувати сили ЗСУ. На це і робиться розрахунок, щоб зменшити контрнаступальний потенціал ЗСУ. Окремо хотілося б відзначити, що з цією метою використовуватиметься ресурс не стільки “рідних” підрозділів брянської та курської областей, а збірна солянка з єльні, богучар та советська», – йдеться в повідомленні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.