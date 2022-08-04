Протестувальники перекрили трасу Львів – Рава-Руська

Ввечері 4 серпня декілька десятків людей перекрили частину траси Тернопіль – Львів – Рава-Руська неподалік від пункту пропуску на кордоні з Польщею. Про це йдеться в Телеграмі патрульної поліції Львівщини.

Близько 50 людей перекрили трасу і ходять пішохідним переходом.

«На 185 км автодороги М-09 “Тернопіль – Львів – Рава-Руська” поблизу МПП “Рава-Руська” близько 50 чоловік повністю перекрили рух проїжджої частини ходячи на пішохідному переході», – йдеться в повідомленні.

Патрульні повідомили, що на місці події працювали відповідні служби. Однак причину перекриття траси у поліції наразі не називають.

Станом на 18:10 год. рух відновили.

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