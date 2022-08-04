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«Не ховайтесь за спідницями»: у РНБО відреагували на петиції про дозвіл виїжджати чоловікам

Андрій Котенський

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В Україні з початку повномасштабної війни вже третя петиція до президента з проханням дозволити виїзд чоловіків за кордон набрала необхідну кількість голосів. Утім, в Раді національної безпеки і оборони кажуть, що петиції не вплинуть на заборону, пише УП. Життя.

Голова РНБО Олексій Данілов порадив чоловікам, які хочуть виїхати з України, «не ховатись за жіночими спідницями» та допомагати фронту чим можливо. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

«Йдіть допомагайте тим хлопцям, які є на фронті, роботи в країні дуже багато, немає чого ховатись за жіночими спідницями і бігти з країни», – каже Данілов.

Так Данілов відреагував на чергову петицію, згідно з якою пропонується дозволити виїзд чоловікам 18-60 років без військового досвіду, а також обмежено придатним до служби.

У РНБО вважають, що навіть якщо немає змоги безпосередньо допомагати українській армії, потрібно принаймні працювати в Україні та сплачувати податки в держбюджет.

«Не можете допомагати фронту? У іншому місці працюйте, навіть якщо ви просто сплачуєте податки це так само велика допомога. А ви хочете бігти туди, там влаштуватись на роботу і там платити податки? Несправедливо», – сказав Данілов.

Нагадаємо, українці раніше створили ще дві подібні петиції, які набрали необхідну кількість голосів.

У першій пропонувалось зняти заборону на виїзд чоловікам призовного віку та запровадити пріоритет призову добровольців під час мобілізації, а іншій вимагали зняти будь-які обмеження на виїзд для усіх без винятку.

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