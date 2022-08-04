На війні загинув 18-річний студент Львівського університету

У бою з російськими окупантами на Донеччині загинув 18-річний студент Львівського національного університету імені Івана Франка Максим Кравець. Про це йдеться у Facebook Профкому студентів ЛНУ.

Максим народився на Буковині і був студентом економічного факультету спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльності».

З початку повномасштабного вторгнення 18-річний хлопець став до лав оборонців України разом зі своїм батьком. Максим Кравець загинув на передовій на Донеччині.

«Хлопцю не було й 19, проте мав справді дорослий погляд на життя, а ще був оптимістом перспективним та повним нових сил і ідей юнаком. Коли почалась війна, Максим разом зі своїм батьком пішов захищати нас та нашу державу від російської нечисті. Максим загинув на передовій, на Донеччині…», – так описують студента в університеті.

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