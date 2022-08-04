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Єврокомісія: українки, що повернулися з ЄС до України, можуть знову поїхати до ЄС

Андрій Котенський

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У Єврокомісії наполягають, що українки, які отримали в одній з країн ЄС тимчасовий захист, мають право їздити додому в Україну і після того повертатися – як на короткий час, так і надовго, але з різними правилами, про це в інтерв’ю Європейській правді, повідомила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон, візит якої до Києва був присвячений головним чином проблемам українців у ЄС.

Вона підтвердила, що у Єврокомісії знають про випадки, коли українки після поїздки назад в Україну мали проблеми з поверненням до країни, де отримали тимчасовий захист, а документи, видані деякими країнами, виявлялися недостатніми для прикордонників та для подорожей всередині ЄС.

За її словами, ЄК налаштована вирішити ці проблеми і зараз збирає інформацію.

«Кожен, хто отримав захист ЄС, повинен мати право поїхати додому на короткий період, щоби відвідати батьків чи родину, чи з будь-якою іншою метою», – наголошує єврокомісарка.

Вона пояснила, що у разі повернення на тривалий час українки мають знятися з реєстрації в тій країні, де отримали тимчасовий захист, але не втрачають права повернутися і зареєструватися повторно.

«Отже, якщо ви скористалися тимчасовим захистом в ЄС, то маєте право з будь-якої причини поїхати додому і право повернутися назад до держави ЄС, у якій ви зупинилися. Навіть якщо до цього ви закривали свій статус тимчасового захисту. Якщо ви їдете від війни в Україні – двері ЄС для вас відкриті», – наголосила Ілва Йоганссон.

Вона зазначила також, що діти з України, які через війну поїхали до ЄС, мають йти до школи у тій країні, де вони оселилися.

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