Десантники знищили групу російських військових (18+)

На Донеччині, десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили групу російських окупантів, Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗС України.

На знімках представлені «демілітаризовані» загарбники, їхні особисті речі та шестимісячні контракти.

У разі ліквідації російських контрактників в Україні їхні рідні можуть отримати в компенсацію нову «Ладу».

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