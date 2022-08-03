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У Львові в'язень організував схему продажу неіснуючої військової амуніції

Ольга Денисяка

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У Львові викрили в’язня, який продавав в Інтернеті військову амуніцію, якої не існувало. Шахрай встиг ошукати людей на 145 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, зловмисник у мережі Інтернет розмістив фейкові повідомлення про продаж військової амуніції, якою насправді ніколи не володів, зокрема: військові форми, кепки, кросівки, ремені, тактичні рукавиці, наколінники та інше. А після отримання коштів на карткові рахунки припинив зв’язок із потерпілим, ошукавши його на загальну суму 145 тисяч гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільний телефон та інші речові докази.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у шахрайстві ( ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на термін до трьох років. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які потерпіли від дій зловмисника.

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