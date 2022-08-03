Львівській «вісімдесятці» пропонують присвоїти ім’я Романа Шухевича

80 окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ пропонують присвоїти ім’я генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича. Із відповідною ініціативою виступили самі бійці «вісімдесятки». Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький на своїй сторінці у Facebook.

У середу, 3 серпня, Максиму Козицькому надійшло звернення від імені військовослужбовців 80 окремої десантно-штурмової бригади, у якому вони просять підтримати присвоєння їй почесне ім’я Романа Шухевича. Львівські десантники кажуть, що виступили з такою ініціативою як перед командуванням бригади, так і перед керівництвом Десантно-штурмових військ.

«Така наша ініціатива має чітке підґрунтя, адже Роман Шухевич – єдиний український полководець такого рівня, який є уродженцем Львова. Його стиль життя і моральні принципи є прикладом для наслідування українських солдатів. УПА воювала проти того ж ворога, який і зараз намагається окупувати нашу землю. Просимо вашої підтримки цієї ініціативи по президентській вертикалі», – вказано у колективному зверненні бійців «вісімдесятки».

Зі свого боку голова ЛОВА відзначив, що повністю підтримує таку ідею й закликав уповноважених прийняти відповідні рішення.

«Повністю погоджуюсь із аргументами воїнів. Ворог у нас не змінився. А теперішні окупанти бояться наших десантників не менше, ніж сталін Шухевича», – написав Максим Козицький.

Зазначимо, що 80 окрему десантно-штурмову бригаду заснували ще у 1955 році. Перше місце дислокації – Гайджунай, згодом – Баку. Із 1979 року базувалась у Хирові, що на Львівщині, із 2003-го і дотепер – у Львові.

Чимало військовослужбовців «вісімдесятки» виконували завдання у Іраку, Косово, Ліберії, Сьєрра-Леоне. Під час війни на Донбасі обороняли Луганський і Донецький аеропорти, проявивши масовий героїзм при виконанні бойового завдання.

Довідково: Роман Шухевич (1907-1950) – український політик і державний діяч, військовий, головнокомандувач УПА. Один із найяскравіших лідерів національного руху за незалежність України під час Другої світової війни і в перші роки після неї.

У 1930 році він вступив до Організації українських націоналістів (ОУН), брав участь в організації збройних акцій проти дискримінаційної політики польського уряду щодо українців, за що провів близько трьох років в ув’язненні.

У 1941 році, ще до початку радянсько-німецької війни, Шухевич очолив формування Нахтігаль із 330 осіб – іноземний легіон у складі німецького вермахту, сподіваючись відродити незалежність України. Увійшовши до Львова в червні того ж року, солдати Нахтігаль виявили свідчення масових розправ НКВС над мирним населенням. Тоді Шухевич по радіо оголосив про відновлення Української держави. Однак це не входило в плани Третього рейху, тож багато активістів ОУН, зокрема і Степан Бандера, потрапили в концтабір.

Шухевич керував українським підпіллям і збройною боротьбою ОУН-УПА проти радянської влади з 1944 по 1950 роки в Україні.

Згинув Шухевич у 1950 році у Львові під час спецоперації радянських спецслужб. Після його загибелі збройна боротьба пішла на спад, але створений ним механізм працював аж до 1956-го, коли КДБ таки зуміло ліквідувати останній опір.

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