Іспанія не передасть Україні танки Leopard через їх незадовільний стан

Міністерство оборони Іспанії передумало передавати Україні танки Leopard, оскільки вони в незадовільному стані. Про це з посиланням на El Mundo повідомляє hromadske.

«Танки Leopard, які багато років не використовувалися в Сарагосі, неможливо [відправити на війну в Україну], тому що вони в геть незадовільному стані», – сказала міністерка оборони Маргарита Роблес.

За її словами, танки пройшли низку перевірок, які засвідчили, що використовувати техніку не можна – це небезпечно для людей.

Про те, що Іспанія готова передати Україні танки Leopard 2A4, повідомляли 12 липня. Тоді медіа заявляли, що Іспанія, можливо, модернізує танки.

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