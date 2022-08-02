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Бельгія заморозила 50 мільярдів євро активів рф

Ольга Денисяка

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Уряд Бельгії з початку вторгнення росії в Україну заморозив активи, що належать російським фізичним та юридичним особам на суму в 50,5 млрд євро. Як передає Укрінформ, про це повідомляє De Morgen.

За словами речника Міністерства фінансів Бельгії Франсіса Адейнса, кошти були заморожені в результаті запроваджених проти рф санкцій за її агресію проти України.

Заморожена сума в 50,5 млрд євро, яка зокрема включає гроші та акції, належить 1 129 фізичним особам та 110 компаніям із рф.

Зазначається, що для деяких російських фізичних та юридичних осіб санкції діють ще з 2014 року з початку тимчасової окупації Криму, проте для більшості осіб у списку обмежувальні заходи були запроваджені в лютому цього року після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Водночас Адейнс не уточнив, в яких саме підсанкційних осіб чи компаній були заморожені найбільші суми.

Додамо, що в середині липня єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що Європейський Союз заморозив російські активи на суму 13,8 мільярда євро після вторгнення росії в Україну з 24 лютого.

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