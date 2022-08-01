Українців попереджають про збір даних через ігри у телефоні

кремль використовує ігрові мобільні за стосунки для того, аби красти в українців дані, необхідні для ведення війни. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Нову схему ворога викрила кіберполіція. російські спецслужби розробили і запустили додатки з іграми, через які отримує від користувачів інформацію про розташування військових об’єктів, критичної інфраструктури або схиляє громадян несвідомо допомагати окупантам.

Користувача має насторожити, якщо у додатку йому пропонують здійснювати фотофіксацію місцевості, ділитися геолокацією чи нанести «малюнок» на асфальті.

Для безпечного користування онлайн-застосунками кіберполіція рекомендує завантажувати їх лише з офіційних джерел: AppApp Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery та інших. Також перевіряйте усі доступні дані такі як інформація про розробників, доступи, які додаток вимагає при встановленні, відгуки користувачів.

Українців закликають бути максимально уважними при завантаженні нових застосунків на свої смартфони!

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