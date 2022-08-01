У львівській дитячій лікарні св. Миколая запрацювало відідення онкогематології та імунології

З 1 серпня у дитячій лікарні св. Миколая Першого медоб’єднання Львова запрацювало відділення онкогематології та імунології. Про це йдеться у Facebook Першого медичного об’єднання Львова.

У відділенні надаватимуть допомогу для найменших пацієнтів із доброякісною та злоякісною патологією крові і лімфатичної системи (лейкемії, лімфоми, анемії, тромбоцитопенії), злоякісними новоутвореннями нирок, печінки та інших локалізацій, імунологічними захворюваннями та вродженими імунодефіцитами.

Тут уже розгорнули 30 ліжок із палатами підвищеного комфорту для стаціонарного лікування найменших пацієнтів.

У медзакладі запевняють, що команда спеціалістів відділення забезпечать повну діагностику ще від моменту підозри захворювання та індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Обстеження проводитимуть одразу по кількох напрямках, адже часто у дитини може проявлятися симптоматика кількох інших імунологічних, гематологічних чи онкологічних хвороб.

«Ізольованість від інших відділень, налагодження тісної співпраці із відділенням анестезіології та інтенсивної терапії та дотримання усіх необхідних вимог дозволять нам забезпечити увесь спектр допомоги для дітей із різним типом захворювань. Згодом ми плануємо завершувати його у межах нашого Першого медоб’єднання Львова, проводячи трансплантацію кісткового мозку. А палати із яскравими стінами та казковими картинами створять позитивний психоемоційний стан та настрій для найменших пацієнтів під час лікування», – йдеться в повідомленні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.