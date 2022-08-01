російські окупанти визнають силу і безстрашність ЗСУ, – перехоплення

Вояка з армії рф каже, що Збройні Сили України є «найсильнішою армією у світі», яка «кладе» окупантів «цілими батальйонами». Про це свідчить телефонна розмова одного з загарбників, яку перехопила й оприлюднила СБУ.

«Украинская армия – это самая сильная армия во всем мире… Они даже россиян не боятся, с*ка, никого…. Это так и есть, реально…», – розповідає матері мобілізований у лави збройних сил росії житель тимчасово окупованого Донецька.

На заперечення жінки, яка надивилася пропаганди, просто запитує: «Ты потери вообще видела какие?.. Вам правду не говорят… вам сказки рассказывают».

Також окупант визнає, що ЗСУ знищують російських вояк «цілими батальйонами», тож ворог є деморалізований і здатен наступати тільки ціною шалених втрат.

«А даже если продвигается наша (армія – ред.), это очень с большими потерями. Очень большими, очень-очень-очень! Ху*рят на раз-два, я тебе говорю. У нас полк там въе*али. Батальоны ложатся…», – каже загарбник.

Тим росіянам, які не хочуть повернутися додому у пакеті, Служба безпеки України нагадує про гарячу телефонну лінію 2402. Подзвонивши на неї, можна здатися в полон і зберегти своє життя.

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