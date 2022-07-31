Зеленський закликає світ визнати росію державою-терористом

Визнання Росії державою-терористом потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу. Про це повідомив Президента України Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення.

За словами Володимира Зеленського, за цю добу наша держава отримала багато сигналів із різних країн, які засуджують російський терористичний акт в Оленівці, але цього замало, потрібно аби весь цивілізований світ визнав росію державою-терористом.

«Світ бачить правду. І я дякую всім нашим партнерам, які готові приєднатися до встановлення всіх обставин цієї жахливої страти наших полонених. Усі докази цього злочину окупантів будуть зібрані. Всі винні – хто погоджував, хто організовував, хто підривав цих людей, хто знав про це – всі вони будуть знайдені. Але все ж таки цього зараз замало. Обов’язково мають бути і юридичні кроки з боку світової спільноти щодо держави-терориста. Недостатньо лише засудження на рівні політичної риторики за це масове вбивство. Які після цього можуть бути відносини з терористом? Який може бути бізнес із такою країною?», – дивується Володимир Зеленський.

Він також повідомив, що українські дипломати та всі друзі України за кордоном іще більше посилять активність для відстежування та знищення всіх тих зв’язків держави-терориста з вільним світом, якими росія ще користується.

«Формальне юридичне визнання росії державою-терористом, зокрема визнання від Держдепу Сполучених Штатів, потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу. Таке рішення автоматично ускладнить існування для держави-терориста, автоматично розірве різноманітні політичні й бізнесові зв’язки, які в іншому разі Росія зберігатиме. І це все відбудеться стовідсотково. Це доведеться робити – питання лише в часі та у форматі ухвалення цього рішення. І що швидше це буде, то менше зла Росія встигне зробити», – переконаний Зеленський.

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