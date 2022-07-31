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Українська авіація знищила ще два склади окупантів

Андрій Котенський

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У суботу, 30 липня, українська авіація знищила два склади боєприпасів, два ротних опорних пункти, двадцять ББМ та десятки рашистів. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

За даними захисників, 30 липня штурмова авіація Повітряних Сил завдала потужних авіаударів на кількох стратегічних напрямках.

Українськими винищувачами знищено два польових склади боєприпасів, два ротних опорних пункти, до двадцяти одиниць бойової броньованої техніки, десятки орків.

Винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил також знищили російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

Під час знищення окупантів на Ізюмщині, наші наші штурмовики Су-25 намагався атакувати російський Су-30. На жаль, збити винищувач рашистів не вдалося через велику відстань, втім завдяки бойовій роботі зенітників, Су-30 було відігнано, що дозволило нашій штурмовій авіації успішно завершити авіаційний удар і знищити окупантів.

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