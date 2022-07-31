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На Закарпатті хочуть відновити авіасполучення

Андрій Котенський

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Закарпатська облрада виділила гроші на аеропорт «Ужгород», бо сподіваються, що за місяць-другий буде запущено пасажирське сполучення, повідомляє Крила.

На черговій сесії Закарпатської обласної ради депутати виділили 26 мільйонів гривень на ужгородський аеропорт – чи не єдиний аеропорт, який уцілів у війні.

«Ці 26 мільйонів виділяються для того, щоб у нас з’явився великий, унікальний і можливо останній, найголовніший в державі аеропорт», – повідомив голова Закарпатської облради Володимир Чубірко.

За словами Чубірко, аеропорт «Ужгород» єдиний в Україні, який може функціонувати для пасажирських перевезень, тому що захід на посадку відбувається на території  Словаччини, а злітаючий борт попадає у небо Європейського Союзу, а не в небо України, яке сьогодні закрито у зв’язку з російським повномасштабним вторгненням.

«Впевнений, що за місяць-другий у нас полетять борти наших українських авіакомпаній, ті, які базуються сьогодні в Європі, в напрямку Відня, в напрямку, якщо потрібно, Праги, Мюнхена», – заявив голова облради.

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