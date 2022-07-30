Володимир Зеленський: «В Одесі почалася конкретна робота з відновлення експорту українського зерна»

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки інспекції морських торговельних портів на Одещині:

«Сьогодні в Одесі почалася конкретна робота з відновлення експорту українського зерна. Це важливо. Важливо не тільки з погляду економічної міцності нашої держави, яка потрібна, щоб вистояти в цій війні. Це важливо для того, щоб світ вистояв під тиском продовольчої кризи. Що більше українського зерна буде на світовому ринку, то стабільнішою буде ситуація в наших партнерів, а отже – ефективнішою буде й наша спільна протидія державі-терористу. Підкреслюю – терористу.

Не хочу зараз нічого прогнозувати – подивимося, як будуть виконуватися домовленості щодо зернового експорту. ООН, Туреччина й інші міжнародні партнери відповідають за безпекову сторону цього процесу.

Все, що необхідно для захисту нашого узбережжя, роблять Збройні Сили України.

Я хочу сказати сьогодні ще одне. Російський терор спрямований передусім на те, щоб зламати нашу внутрішню силу. Росія нічого не може зробити з нами на полі бою. Наші оборонці дуже міцні. Такими ж міцними маємо бути й ми з вами.

Наші емоції, наша спільна воля боротися мають бути сильними до самої нашої перемоги. Хоч би що робили окупанти, хоч би як вони намагалися зламати наш дух, ми повинні триматися, бути мобілізованими й повністю зосередженими на тому, що необхідно для нашої перемоги.

Якщо хтось із вас відчуває, що не витримує того зла, яке бачить, подумайте, як іще особисто ви можете допомогти обороні України.

Допомагайте ЗСУ! Доносьте світу факти про російський терор! І переконуйте всіх, кого знаєте в країнах-партнерах, щоб збільшували допомогу Україні.

Ми обов’язково переможемо. Але до цього треба дійти. Нам усім разом».