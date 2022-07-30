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Померла блогерка Віра Бочкур, яка боролася з раком разом з сином

Анастасія Диняк

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Від метастатичного раку померла 31-річна блогерка Віра Бочкур, яка вела блог про життя з онкозахворюванням. Віра написала прощальний допис, який, у разі її смерті, мали опублікувати Instagram, пише Українська правда.

Так, у 2018 році сину Віри – на той момент 5-місячному Максиму діагностували рак. Згодом блогерка поділилася, що у неї рак товстого кишківника з метастазами в печінку.

Віра проходила лікування разом зі своїм сином. Вона вела блог про онкозахворювання, розповідала про життя зі стомою.

З початком війни в Україні вони переїхали до Німеччини та продовжили лікування там.

13 липня Віра написала, що їй залишилося жити максимум місяць, але вона не здається.

«Сьогодні до мене заходили лікарі, і знов казали, що нічого не змінилось, і місяць життя – це максимум. Звичайно, що я плачу, коли таке чую, але сьогодні після розмови з психологом, я зрозуміла, що я не хочу в це вірити, я вірила і боролась останні 4 роки, і буду продовжувати це робити до останнього! Після розмови я зрозуміла, що я не хочу здаватись, змирятись і просто чекати смерті!», – сказала вона.

 

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Допис, поширений Vera Bochkur (@happyverochka)

Чоловік Віри, футболіст з Івано-Франківська Роман Бочкур, також підтвердив сумну новину.

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