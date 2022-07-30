На Сумщині комбайн та вантажівка підірвалися на мінах

На Сумщині мирні мешканці підірвалися на мінах. Є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Так, у п’ятницю, 29 липня, у Великописарівській громаді на Охтирщині внаслідок наїзду вантажівки здетонували 11 мін. Водій від отриманих травм загинув на місці. Окрім того, травми отримали пасажирка та водій автомобіля, який рухався зустрічною смугою.

У тій ж громаді на міні підірвався комбайн, який виїхав на поле збирати врожай. Унаслідок вибуху двоє аграріїв отримали поранення. Техніка розбита.

«Щодо аграріїв. З першого дня після деокупації Сумщини у нас діє регламент, який передбачає звернення до вибухотехніків перед виїздом на поле. В області посівна кампанія пройшла успішно, без жодних інцидентів. Сподіваюся, збір врожаю буде максимально безпечним теж. Що пішло не так у цьому, конкретному випадку, з’ясовуємо», – зазначив Живицький.