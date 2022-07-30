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На Херсонщині окупанти викрали екскомандира корабля ВМС України

Анастасія Диняк

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Російські окупанти викрали капітана 1-го рангу, колишнього командира українського корабля «Славутич» Олексія Кисельова. Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.

Так, у п’ятницю, 22 липня, у Генічевську на тимчасово окупованій Херсонщині, за словами очевидців, озброєні бійці так званої «ДНР» увірвалися до будинку екскомандира корабля ВМС України «Славутич» Олексія Кисельова. Чоловіка вивели зі зав’язаними руками та вивезли у невідомому напрямку.

За даними джерел Центру журналістських розслідувань, Кисельова передали ФСБ РФ та відвезли до Сімферопольського СІЗО.

Окрім того «днрівці» викрали автомобіль екскомандира.

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