На Херсонщині окупанти викрали екскомандира корабля ВМС України

Російські окупанти викрали капітана 1-го рангу, колишнього командира українського корабля «Славутич» Олексія Кисельова. Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.

Так, у п’ятницю, 22 липня, у Генічевську на тимчасово окупованій Херсонщині, за словами очевидців, озброєні бійці так званої «ДНР» увірвалися до будинку екскомандира корабля ВМС України «Славутич» Олексія Кисельова. Чоловіка вивели зі зав’язаними руками та вивезли у невідомому напрямку.

За даними джерел Центру журналістських розслідувань, Кисельова передали ФСБ РФ та відвезли до Сімферопольського СІЗО.

Окрім того «днрівці» викрали автомобіль екскомандира.