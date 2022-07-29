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Священник московського патріархату побив хрестом отця ПЦУ під час похорону на Вінниччині

Ольга Денисяка

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На Вінниччині під час прощання із загиблим військовим священник УПЦ московського патріархату побив хрестом отця Православної церкви України. Про це повідомив місцевий активіст Сергій Тімков у Facebook.

Інцидент трапився під час прощання із загиблим військовим Олександром Зінівим, уродженцем села Яланець Вінницької області.

За даними активіста, який був присутній на похороні, священник московського патріархату на ім’я Анатолій підбіг до настоятеля ПЦУ отця Михайла під час промови і почав бити його хрестом. Причиною бійки стала критика отця Михайла на адресу «московських попів», які підтримують війну в Україні.

«Московський піп під час промови настоятеля ПЦУ отця Михайла проявив агресію, наніс легкі тілесні ушкодження, зірвав хрест з настоятеля і намагався використати свій хрест як знаряддя для побоїв», – повідомив активіст Сергій Тімков.

Як видно з відео, священників довелося розбороняти військовим. За словами активіста Тімкова, отець Михайло отримав легкі тілесні ушкодження. Зараз інцидент розслідують правоохоронці.

«Московський піп Анатолій проявив своє істинне «обличчя», це щоб не написати рило (знову спрацювала українська толерантність). Його агресія зацікавила правоохоронні органи і по факту скоєного одним із правоохоронців подана заява на відкриття справи про правопорушення. Наразі мені невідомо чи це кримінальна чи адміністративна», –зауважив активіст.

Також він додав, що представники місцевої територіальної оборони висловили підтримку настоятелю ПЦУ отцю Михайлу.

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Фото: Faceboook/Сергій Тімков

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