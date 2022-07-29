Нацбанк заборонив обмінникам виставляти табло з курсом валют

Національний банк заборонив обмінникам валют поширювати інформацію про курс за межами кас «метою мінімізації спекуляцій». Про це йдеться у рішенні НБУ.

Так, обмінникам не можна інформувати про курси валют поза межами кас, зокрема це стосується й табло. В установі пояснили рішення «мінімізацією спекуляцій та створення дійсно конкурентного середовища». Інформацію про курси валют будуть надавати у вигляді розпорядження в касах установ.

«Небанківські установи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, розпочали штучно підвищувати курс у готівковому сегменті валютного ринку, підтримуючи цим фактично існування “банкоматного туризму”», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, обмінники мають інформувати про приміщення, у яких здійснюються валютні операції, а процес купівлі-продажу валют має відбуватися з обов’язковим веденням відеоспостереження.

Також НБУ збільшить контроль над виплатою податків небанківськими установами. В Нацбанку наголосили, що нововведення не стосуються банків, адже наразі практично не зафіксовано зловживань у торгівлі готівкою валютою. В разі виявлення порушень рішення запровадять і для банківських установ.