Через Львівщину проходитимуть ще три міжнародні транспортні коридори

Через територію Львівської області пролягатимуть ще три міжнародні транспорті коридори. Загалом тепер їх буде п’ять. Про це у Facebook повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За словами голови ОВА, Львівщина має одну з найбільш розвинутих в Україні транспортних мереж і є транзитним коридором між країнами ЄС. Значний відсоток транспортних перевезень проходить через нашу область. Відтак це призводить до накопичення транспортних засобів та збільшення часу на перетин кордону.

Дотепер територією нашої області пролягали два міжнародні транспортні коридори, тепер до них додали ще три.

«Це дозволить розширити географію транспортних перевезень та покращити логістику. Як зауважують у Міністерство інфраструктури України, це стратегічний крок у процесі інтеграції нашої держави у ЄС», – заявив Козицький.

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