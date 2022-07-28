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Віктор Павлік дасть благодійний концерт у Львові на підтримку військових госпіталів

Омелян Шевчук

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У неділю, 14 серпня у львівському клубі «Малевич» Віктор Павлік зіграє благодійний концерт. Зібрані кошти підуть на закупівлю медичного обладнання для військових госпіталів, повідомили організатори.

Артист заспіває найулюбленіші хіти шанувальників. 

«30 років на сцені, 27 студійний альбомів і сотні відіграних концертів. Його творчість знає кожний, а пісні не залишають байдужим нікого. Цей концерт буде справжньою симфонією музики, улюбленого голосу і віртуозної гри кращих музикантів», – зазначають організатори.

Виступ відбудеться для підтримки Міжнародний Гуманітарний Фонд, який допомагає біженцям в облаштуванні тимчасових притулків та опікується військовими госпіталями, поставляючі для них медицину, карети швидкої допомоги тощо.

До організації концерту долучилися VINIL Concert agency, ГО Міжнародна Асоціація Мистців і БФ Power of Peace.

Квитки на концерт можна купити за посиланням: karabas.com

Початок концерту  о 18.00

До збору коштів можна долучитися за такими реквізитами:

Установа банку — Ощадбанк

МФО банку — 325796

Отримувач платежу — БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ФОНД”

IBAN — UA703257960000026009300076940

Валюта картки — UAH

Код ЕДРПОУ — 44902239

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