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В Україні спростили приватизацію на період воєнного часу

Ольга Денисяка

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Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, який розроблено з метою пришвидшення приватизаційних процесів в період запровадження воєнного стану Як передає Укрінформ, за законопроєкт №7451 проголосували 233 народні депутати.

Законопроєкт адаптує до умов воєнного стану та вдосконалює порядок здійснення заходів з підготовки до приватизації та продажу, а також уточнює окремі положення законодавства в частині спрощення надання спеціальних дозволів користування природними ресурсами.

Зокрема, документ вносить зміни до деяких законодавчих актів України та Закону «Про приватизацію державного і комунального майна», згідно з якими: забороняється проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації та викупу об’єктів великої приватизації в період дії правового режиму воєнного стану; забороняється приватизація об’єктів, які розташовані на територіях адміністративно-територіальних одиниць у зоні бойових дій або наближених до зони бойових дій, перелік яких затверджується урядом; встановлюється анонімність інформації про учасників аукціону та покупців.

Крім цього, законопроєкт дозволяє об’єднувати об’єкти приватизації в пули із кількох об’єктів та визначає, що підготовка об’єктів великої приватизації здійснюватиметься без залучення радників.

Законопроєкт пропонує скасувати необхідність оприлюднення повідомлень про хід і результати приватизації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, скоротити зобов’язання сторін, передбачених умовами аукціону, викупу, у договорі купівлі-продажу та спрощує порядок здійснення заходів з підготовки об’єктів до приватизації.

Передбачається, що право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця незалежно від отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію, якщо отримання такого дозволу вимагається законом.

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