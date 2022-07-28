В Україні арештували активів компаній рф і Білорусі майже на 40 млрд грн

За п’ять місяців від початку повномасштабного вторгнення росії суди в Україні арештували активів російських та білоруських компаній на 39,5 мільярдів гривень. Про це йдеться в Телеграмі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

За матеріалами Департаменту арештували активи на території України, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни країни, серед них є бурові установки, авіакомпанія, цінні папери банку, авіадвигуни, вагони та тисячі тонн палива. Загальна сума арештованого сягає майже 39,5 млрд грн.

«За пʼять місяців повномасштабного вторгнення російської федерації до України за матеріалами Департаменту стратегічних розслідувань та його структурних підрозділів суди арештували активів російських та білоруських компаній на десятки мільярдів гривень, які відтепер працюватимуть виключно на економіку й відбудову нашої держави», – йдеться в повідомленні.

У повідомленні йдеться, що від початку війни департаментом у сфері економіки направлено обвинувальні акти відносно 270 осіб за 67 кримінальними провадженнями стосовно проросійського бізнесу. Всього за напрямом роботи оголосили 407 підозр у 216 кримінальних провадженнях та провели більше тисячі обшуків.

Так, серед іншого майна правоохоронці вилучили транспортних засобів на суму 1,3 млрд грн, які нині служать Збройним силам України, допомагаючи нищити ворога.

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