Цієї зими львів'янам «прикрутять» опалення: як підготувати вікна до зими, щоб не замерзнути

Зима близько, як писав класик, і вона обіцяє бути доволі складною. Принаймні, рішення про зниження температури в приміщеннях протягом опалювального сезону вже прийняте — тому взимку в будинках та квартирах Львову та області стане відчутно прохолодніше.

Проте часу до холодів ще достатньо — тож варто витратити його на те, щоб підготуватися до зниження температури теплоносія в трубах та батареях. Як підготувати вікна до зими? Що можна зробити в рамках обмеженого бюджету? Компанія «Енфілд Віндовс» яка надає послуги по ремонту пластикових вікон у Львові допоможе знайти відповіді на ці питання. Тож давайте розбиратися!

Ремонт та регулювання вікон

Для більшості приватних будинків та квартир основним джерелом втрат тепла є вікна. Саме через вікна втрачається від 40% теплової енергії — тож варто зосередити увагу на їх підготовці до зими. Витративши відносно невелику (у порівнянні з теплоізоляцією всіх стін) суму можна отримати взимку приріст температури у кілька градусів. А це значить — більше комфорту і менше витрат на додатковий обігрів!

Що ж варто зробити, аби вікна пропускали менше тепла? В рамках підготовки до зимового сезону доцільними будуть:

Ремонт вікон . Будь-яка несправність металопластикового вікна призводить до того, що конструкція не може нормально працювати, а значить — втрачає герметичність.

. Будь-яка несправність металопластикового вікна призводить до того, що конструкція не може нормально працювати, а значить — втрачає герметичність. Регулювання вікон . Щільне притискання стулки до рами по всьому периметру — запорука того, що вікно буде ефективно зберігати тепло. Щоб взимку було тепліше, потрібно налаштувати оптимальне притискання та вирівняти стулку на петлях.

. Щільне притискання стулки до рами по всьому периметру — запорука того, що вікно буде ефективно зберігати тепло. Щоб взимку було тепліше, потрібно налаштувати оптимальне притискання та вирівняти стулку на петлях. Заміна ущільнювача. Ще один чинник, що впливає на герметичність вікна (а значить, на ефективність теплозбереження) — стан ущільнювача. Якщо ущільнювач розтріскався, отримав пошкодження чи деформувався від постійного перебування у стисненому вигляді — його треба замінити новим.

Модернізація вікон для поліпшення енергозбереження

Ремонт, регулювання та заміна ущільнювача — це програма-мінімум для підготовки вікон до зими. Проте, якщо ви хочете серйозно поліпшити теплозбереження та маєте вільні кошти — можна зробити й більше!

Перемонтаж з теплоізоляцією

Стик рами й стінової огорожі (монтажний шов) може стати джерелом серйозних втрат тепла. Це відбувається у двох випадках:

Матеріали, які використовувалися при монтажі, втрачають свої властивості з часом.

При встановленні вікна було порушено технологію формування монтажного шва, і вікно було встановлене з використанням лише монтажної піни.

У обох випадках результат один — руйнування теплоізоляції, протяги (в тому числі — під підвіконням) та холод в квартирі взимку навіть при гарячих батареях.

Оптимальне вирішення проблеми:

Демонтаж старих теплоізоляційних матеріалів.

Правильне облаштування монтажного шва — з використанням не лише піни, а й монтажних стрічок (паропроникних ззовні, пароізоляційних зсередини) та герметиків.

Відновлення відкосів.

Так, це потребує часу та певних вкладень, проте надовго вирішує проблему протягів на відкосах та продування під підвіконням.

Заміна склопакета у пластиковому вікні

Більш ніж 60% площі вікна займає саме склопакет — і саме через скло приміщення втрачає значну частку тепла навіть при щільно зачиненій стулці. Пластикові вікна, встановлені більш ніж 10–15 років тому часто комплектувалися звичайними однокамерними склопакетами, які не забезпечують потрібного рівня енергозбереження.

Саме тому, готуючи вікна до зими, варто розглянути заміну склопакета. Оптимальна комплектація:

Двокамерний

Енергозберігаючий чи мультифункціональний

Це дозволить зменшити витрати на додатковий обігрів приміщення за рахунок зменшення втрат тепла.

Кому доручити підготовку вікон до зими у Львові?

Самостійно виконати всі роботи з підготовки вікон до зими у Львові доволі складно. Саме тому власники квартир, приватних будинків та комерційних об’єктів звертаються до сервісних служб, однією з яких є компанія «Енфілд Віндовс».

Завдяки багаторічному досвіду роботи з металопластиковими вікнами спеціалісти компанії виконають:

Регулювання вікон. Ремонт вікон. Заміну віконного ущільнювача. Заміну склопакетів. Виготовлення та встановлення москітних сіток “Антикішка”.

Всі роботи будуть виконані за прийнятну ціну, а якість підтверджується документально зафіксованої гарантією (до 12 місяців). Завдяки цьому ви зможете підготувати свою оселю до доволі складного опалювального сезону — та гарантовано отримаєте тепло і комфорт навіть тоді, коли опалення «прикрутять».

Замовляйте ремонт, регулювання та модернізацію пластикових вікон у Львові, і пам’ятайте — зима близько!

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