СБУ викрила ділків, які «видавали» українські паспорти диверсантам рф

Служба безпеки викрила групу зловмисників, які допомагали громадянам рф легалізуватися в Україні. Про це йдеться у Facebook СБУ.

Як повідомили в СБУ, ділки виготовляли для іноземців паспорти громадянина України. Серед їхніх клієнтів були росіяни, які, за інформацією СБУ, вели розвідувально-підривну діяльність на користь окупантів.

За даними слідства, схему організував колишній податківець із Донецька, який після тимчасової окупації обласного центру перебрався до Харкова. Для виготовлення фейкових документів зловмисник задіяв особисті зв’язки у правоохоронній сфері. Вартість фальшивого паспорта оцінив у 4 тис. доларів США.

«У межах слідчо-оперативних заходів співробітники СБУ задокументували передачу йому 3 тис. доларів США в якості передоплати. При чому «замовник» паспорта, за даними Служби безпеки, здійснював розвідувально-підривну діяльність на користь рф і для конспірації намагався легалізуватися на території України», – йдеться в повідомленні.

СБУ затримала виробника фальшивих документів на «гарячому» – коли той забирав «другий транш» за готовий паспорт. Наразі йому готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

Також спецслужба наголошує, що громадянин рф, який «замовив» український паспорт, перебуває у полі зору СБУ і з ним проводяться відповідні процесуальні дії. Наразі вживаються заходи для встановлення усіх причетних до схеми та осіб, які отримали паспорт України через цього ділка.

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