Ми навчили штучний інтелект розпізнавати зі супутника свіжі могили, ‒ Федоров

Українські ІТ-спеціалісти навчили штучний інтелект розпізнавати свіжі могили за супутниковими знімками. Про це в інтерв’ю Українській правді розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Ми навчили штучний інтелект, який розпізнає супутникові знімки, розшифровувати свіжі могили: скільки їх було і скільки стало. Так нещодавно знайшли в Севастополі 455 могил на військовому кладовищі. Нехай росія готується, тому що ми по всіх їхніх кладовищах дамо результат скоро», ‒ сказав міністр.

Ще одним інструментом українців на цифровому фронті Федоров називає штучний інтелект, який допомагає аналізувати супутникові знімки, ідентифікувати вбитих російських військових чи шукати мародерів.

«Із самого початку, коли ще були активні бойові дії на Київщині, Чернігівщині, ми почали використовувати сервіси для розпізнавання облич. Дуже багато було фото трупів у мережі, багато контенту потрапляло з камер спостереження. За весь час ми отримали близько 300 фото вбитих окупантів. Знайшли акаунти більшості солдатів у соцмережах та 14 тисяч акаунтів їхніх друзів, близьких, знайомих у Facebook, Instagram, ВКонтакте та Однокласниках», – розповів Михайло Федоров.

За його словами, команда Мінцифри зв’язувалась із родичами й друзями ідентифікованих російських окупантів і повідомляла про їхню загибель.

Реакція більшості росіян була, м’яко кажучи, неадекватна. 68% казали, що підтримують війну, 21% були проти, але не готові діяти, бо «за них усе вирішили» і лише 11%, які виступали проти війни, готові були діяти та вмовляли рідних не йти воювати в Україну.

«Абсолютна більшість відповідала, що “ми також прийдемо і будемо вас вбивати”. Коли після Бучі з’явилися фотографії, відео всіх жахіть, ми почали знаходити людей, які коїли ці злочини, і писали: “Дивіться, цих людей скоріше за все вбив ваш брат”. Нам відповідали: “Якщо він це зробив, значить, так було потрібно”», – відзначив глава Мінцифри.

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