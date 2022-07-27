ВРУ заборонила приватизацію оборонних підприємств, що виготовляють зброю

Верховна Рада України ухвалила закон, який забороняє приватизацію підприємств із виготовлення та ремонту всіх видів зброї, які перебувають на озброєнні ЗСУ. Про це пише Економічна правда.

Йдеться про законопроєкт №5397, який у цілому підтримали 227 нардепів.

Документ пропонує віднести до категорії підприємств, які заборонені до приватизації, ті, що виготовляють та ремонтують всі види зброї, які перебувають на озброєнні Збройних Сил України, інших утворених відповідно до закону військових формувань, Служби безпеки України.

Також законопроєктом пропонують виключити з об’єктів, які не підлягають приватизації, підприємства з виготовлення, ремонту технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю (у зв’язку з великим ринком приватних підприємств, які надають аналогічні товари).

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