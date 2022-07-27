Суд зобов’язав підприємицю знести самобуд у районі Високого замку

Львівський окружний адміністративний суд постановив знести незаконну двоповерхову будівлю на вул. Опришківській, 2. Про це повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач на своїй сторінці у Facebook.

Йдеться про не до кінця добудовану двоповерхову будівлю у районі Високого замку, яку звели без жодних дозвільних документів. Її, за словами Зубача, на вул. Опришківській, 2 взялась будувати підприємиця під комерційну функцію.

«Одна підприємиця вирішила на міській землі звести будівлю без жодного затвердженого проєкту. Невідомо, чим керувалася жінка, але логічно, що на вул. Опришківську завітала міська Інспекція держархбудконтролю з перевіркою. Як результат – складені приписи про усунення порушень, штраф. Пані нічого не оскаржувала, штраф сплатила, але будови не зупинила. Ба більше продовжила роботи на рівні перекриття другого поверху», – пояснив Любомир Зубач.

Після цього на об’єкт знову прийшла інспекція з перевіркою, знову виписала штраф, а згодом – подала в суд на порушницю. Через більш ніж два роки Львівський окружний адміністративний суд поставив крапку у цьому скандальному будівництві, зобов’язавши власницю демонтувати самовільну будівлю.

Якщо підприємиця не знесе споруду самостійно, то це зробить виконавча служба.

Додамо, що згідно з даними мерії Львова, замовницею цього нелегального об’єкта на вул. Опришківській, 2 є особа на ім’я Руда О. М. Цей об’єкт тривалий час фігурує у переліку незаконних забудов, який веде міськрада.

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